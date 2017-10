Spaniens Ministerpräsident Rajoy hat den Senat dazu aufgefordert, die Absetzung der katalanischen Regionalregierung zu ermöglichen.

Rajoy sagte in Madrid, da sich die Lage in den vergangenen Tagen nicht verändert habe, gebe es keinen Grund, von Artikel 155 der Verfassung abzurücken. Darin ist geregelt, unter welchen Umständen die Zentralregierung die Kontrolle in einer Region übernehmen und Neuwahlen abhalten kann. Der Ministerpräsident erklärte, sollte der Senat die Sondervollmachten gewähren, dann werde er als erste Maßnahme den katalanischen Regierungschef Puigdemont entlassen. Die Zustimmung im Senat gilt als sicher, weil Rajoys Partei dort die absolute Mehrheit besitzt.



Auch das katalanische Parlament in Barcelona tagt heute. Separatistisch eingestellte Abgeordnete legten eine Resolution zur Abspaltung ihrer Region von Spanien vor. Unklar ist aber wohl, ob über den Antrag abgestimmt werden wird. Vor dem Regionalparlament in Barcelona versammelten sich Tausende Befürworter der Unabhängigkeit.