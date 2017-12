Die spanische Regierung will die zusätzlichen Polizisten aus Katalonien wieder abziehen.

Wie das Innenministerium in Madrid mitteilte, soll die Aktion bis zum Samstag abgeschlossen sein. Mit der Entsendung sollte das Unabhängigkeitsreferendum in der Region am 1. Oktober verhindert werden. Die Abstimmung fand dennoch statt - trotz eines gerichtlichen Verbots und des zum Teil harten Polizeieinsatzes. 2,3 Millionen Menschen votierten damals überwiegend für die Abspaltung von Spanien. Bei der Neuwahl des Regionalparlaments am 21. Dezember setzten sich die Unabhängigkeitsbefürworter ebenfalls durch.

Diese Nachricht wurde am 27.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.