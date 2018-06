In Spanien ist Ministerpräsident Rajoy vom Parlament durch ein Misstrauensvotum gestürzt worden. Die Sozialistische Partei hatte den Misstrauensantrag eingebracht. Ihr Vorsitzender Sánchez wird neuer Regierungschef.

Gegen den Chef der konservativen Volkspartei stimmten 180 von 350 Abgeordneten. Grund für die Abstimmung war eine Korruptionsaffäre in Rajoys Partei. Das Parlament sprach Sanchez daraufhin das Vertrauen aus. Er muss noch von König Felipe VI. vereidigt werden. Rajoy hatte sich schon vor der Abstimmung verabschiedet und erklärt, es sei ihm eine Ehre, Spanien in einem besseren Zustand zu übergeben, als er es vorgefunden habe. Er hatte die Regierung 2011 inmitten einer Finanzkrise übernommen. Bundeskanzlerin Merkel lobte Rajoys Verdienste und bot der neuen Regierung eine enge Zusammenarbeit an.



Die Koalition unter Sánchez wird nach Einschätzung des Spanien-Experten der Stiftung Wissenschaft und Politik, Maihold, nur eine Übergangsregierung sein. Er erwarte einen politischen Impuls für die Katalonien-Krise, sagte er im Deutschlandfunk. Wenn jetzt ein Dialog zustande komme, könnte es zumindest zu einer Normalisierung kommen.

