In Spanien spitzt sich der Streit um die Abspaltungsbestrebungen Kataloniens weiter zu.

Der Senat in Madrid entscheidet in Kürze über die von Ministerpräsident Rajoy angekündigte Absetzung der katalanischen Regionalregierung. Rajoy bekräftigte zudem, dass es binnen sechs Monaten Neuwahlen in Katalonien geben solle. Eine Mehrheit für den Vorstoß gilt als sicher, weil seine Partei im Senat die absolute Mehrheit besitzt.



Auch das katalanische Parlament ist zusammengekommen. Separatistisch eingestellte Abgeordnete legten einen Antrag auf Konstitutierung einer katalanischen Republik als unabhängiger Staat vor. Am Regionalparlament in Barcelona versammelten sich Tausende Befürworter der Unabhängigkeit.



Die Bundesregierung rief die Beteiligten zum Dialog auf. Die stellvertretendende Regierungssprecherin Demmer sagte, Deutschland hoffe, dass alle bestehenden Möglichkeiten zur Deeskalation genutzt werden.