Die spanische Regierung wird künftig von dem Vorsitzenden der Sozialistischen Arbeiterpartei, Sánchez, geführt.

Die PSOE gewann im Parlament in Madrid ein Misstrauensvotum gegen den konservativen Regierungschef Rajoy. Sánchez versprach, er werde den europäischen Verpflichtungen Spaniens unvermindert nachkommen. Am akutellen Haushalt will er nach eigenen Angaben ohne Veränderungen festhalten. Die PSOE, die ungefähr den deutschen Sozialdemokraten entspricht, verfügt im Parlament in Madrid über keine Mehrheit. - Es war das erste Mal seit dem Ende der Franco-Diktatur 1975, dass ein spanischer Ministerpräsident durch einen Misstrauensantrag zu Fall kommt.

