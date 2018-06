Nach dem Sturz des konservativen Ministerpräsident Rajoy legt der Vorsitzende der Sozialistischen Partei PSOE, Sánchez, heute seinen Amtseid ab.

Der 46-Jährige wird am Vormittag in Madrid von König Felipe vereidigt. Sánchez will den europäischen Verpflichtungen des Landes unvermindert nachkommen und auch am aktuellen Haushalt ohne Veränderungen festhalten. Seine Partei verfügt im Parlament nicht über eine eigene Mehrheit. - Rajoy war über eine Korruptionsaffäre um seine konservative Volkspartei gestürzt. 180 von insgesamt 350 Abgeordneten und damit die absolute Mehrheit im Parlament hatte ihm gestern das Misstrauen ausgesprochen.

