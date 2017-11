Der spanische Generalstaatsanwalt hat wie erwartet einen europäischen Haftbefehl für den abgesetzten katalanischen Regierungschef Puigdemont beantragt.

Puigdemont war trotz Vorladung heute morgen nicht vor Gericht in Madrid erschienen. Er hat sich mit weiteren Mitgliedern seiner entmachteten Regierung nach Belgien abgesetzt und sein Fernbleiben damit begründet, dass ihm in Spanien ein politischer Prozess gemacht werden solle. Der Antrag auf Haftbefehl gilt auch für vier weitere ehemalige Regierungsmitglieder, die sich ebenfalls in Belgien aufhalten.



Mehrere andere separatistische Politiker folgten heute der Gerichtsvorladung in Madrid. Für sie wurde Untersuchungshaft beantragt. Der frühere Minister für Beziehungen zu Unternehmen, Vila, soll als einziger von ihnen auf Kaution freikommen können.



Die spanische Justiz hat die Politiker um den abgesetzten Puigdemont wegen Rebellion angeklagt, nachdem sich Katalonien am vergangenen Freitag für unabhängig erklärt hatte. Eine weitere Anhörung vor dem Obersten Gerichtshof in Madrid wurde inzwischem vertagt. Die Präsidentin des aufgelösten katalanischen Regionalparlaments, Forcadell, und fünf weitere Abgeordnete sollen nun am kommenden Donnerstag befragt werden.