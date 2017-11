In Spanien hat die Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft gegen mehrere Mitglieder der abgesetzten katalanischen Regionalregierung beantragt.

Der Antrag gilt für neun Politiker, die der Vorladung zu einer Anhörung vor dem spanischen Staatsgerichtshof in Madrid gefolgt sind. Der frühere Minister für Beziehungen zu Unternehmen, Vila, soll als einziger von ihnen auf Kaution freikommen können. Der frühere Regionalpräsident Puigdemont und vier weitere Ex-Minister erschienen nicht zu der Anhörung. Sie halten sich in Brüssel auf. Die spanische Justiz hat die Politiker wegen Rebellion angeklagt, nachdem sich Katalonien am vergangenen Freitag für unabhängig erklärt hatte.



Eine weitere Anhörung vor dem Obersten Gerichtshof in Madrid wurde inzwischem vertagt. Die Präsidentin des aufgelösten katalanischen Regionalparlaments, Forcadell, und fünf weitere Abgeordnete sollen nun am kommenden Donnerstag befragt werden.