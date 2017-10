In Portugal und Spanien sind bei Waldbrände mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen.

Sowohl im Zentrum als auch im Norden Portugal und im Nordwesten Spaniens gab es insgesamt mehr als 250 Brandherde. In Spanien war besonders die Region um die Hafenstadt Vigo betroffen. Der Zivilschutz und die Feuerwehr brachten sowohl in Spanien als auch in Portugal in vielen Ortschaften Menschen in Notunterkünfte. Die seit Monaten anhalten Trockenheit und starke Winde begünstigen die Ausbreitung der Brände.