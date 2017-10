Das Verfassungsgericht Spaniens hat das Gesetz über die Durchführung des Unabhängigkeits-Referendums in Katalonien endgültig für nichtig erklärt.

Dies teilte ein Sprecher des Gerichts in Madrid mit. Es hatte das Gesetz zuvor bereits ausgesetzt. Das Referendum war dennoch am 1. Oktober durchgeführt worden. Mehr als 90 Prozent der katalanischen Wähler stimmten für die Unabhängigkeit - allerdings bei einer Beteiligung von lediglich rund 42 Prozent.



Der spanische Ministerpräsident Rajoy hatte dem Chef der katalanischen Regionalregierung, Puigdemont, gestern eine letzte Frist bis Donnerstag gesetzt, die Abspaltungspläne aufzugeben und zur verfassungsgemäßen Ordnung zurückzukehren. Die Regionalregierung gab sich heute jedoch unnachgiebig. Sie erklärte, man habe nicht vor, den Unabhängigkeitsprozess zu stoppen und werde dies am Donnerstag auch so mitteilen. Der Konflikt hatte sich gestern mit der Verhaftung zweier Anführer der Unabhängigkeitsbewegung verschärft. Die Staatsanwaltschaft wirft den Chefs von zwei mitgliederstarken Organisationen aufrührerisches Verhalten vor.