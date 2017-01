Spanien Zehntausende protestieren gegen Umgang mit ETA-Häftlingen

Zehntausende Menschen in Bilbao fordern einen menschlicheren Umgang mit inhaftierten ETA-Mitgliedern und -Anhängern. (ANDER GILLENEA / AFP)

In Nord-Spanien haben zehntausende Menschen gegen den Umgang der spanischen Regierung mit Häftlingen der Untergrundorganisation ETA protestiert.

Auf der Kundgebung in der baskischen Stadt Bilbao forderten sie, die rund 350 inhaftierten Mitglieder und Sympathisanten der ETA in näher gelegene Gefängnisse zu bringen. Die Häftlinge sind in 40 Gefängnissen im ganzen Land verteilt, um Kontakte zwischen ihnen zu beschränken. - Die ETA hatte vier Jahrzehnte lang für ein unabhängiges Baskenland gekämpft. Bei Anschlägen wurden rund 830 Menschen getötet. 2011 bekannte sich die Gruppe zu einer dauerhaften Waffenruhe.