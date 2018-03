In mehreren spanischen Städten haben zehntausende Rentner für eine Anhebung ihrer Altersbezüge demonstriert.

Wie Korrespondenten berichten, versammelte sich in der Hauptstadt Madrid eine große Menschenmenge. Auch in anderen Städten fanden Protestkundgebungen statt, darunter in Barcelona, Sevilla, Bilbao, auf den Kanarischen Inseln und auf den Balearen. Die Teilnehmer fordern Bezüge, die der Inflation angepasst werden. Die Regierung von Ministerpräsident Rajoy hatte die Renten für 2018 um 0,25 Prozent angehoben. Die Inflationsrate lag aber 2017 bei zwei Prozent - was für die Rentner eine deutliche Minderung der Kaufkraft bedeutet.

Diese Nachricht wurde am 18.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.