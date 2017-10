Die Unabhängigkeits-Bestrebungen Kataloniens haben staatsrechtliche Konsequenzen für die Region und deren Regierung. Der spanische Ministerpräsident Rajoy löste das katalanische Parlament auf und setzte für den 21. Dezember Neuwahlen an. Bis dahin übernimmt die spanische Regierung die Verwaltung der Region.

Rajoy trat am Abend nach einer Krisensitzung seines Kabinetts in Madrid vor die Presse und gab bekannt, dass er Regionalchef Puigdemont, dessen Stellvertreter sowie den katalanischen Polizeipräsidenten mit sofortiger Wirkung absetzt. Außerdem werden die diplomatischen Vertretungen Kataloniens in der spanischen Hauptstadt und in Brüssel geschlossen. Rajoy sprach von einem traurigen Tag für sein Land. Er werde alles dafür tun, um die spanische Verfassung zu schützen und durchzusetzen. - Die spanische Regierung erfährt bei ihrem Vorgehen international Unterstützung: Neben UNO-Generalsekretär Guterres versprach auch EU-Kommissionschef Juncker der spanischen Regierung Rückhalt. Juncker warnte vor weiteren Rissen in der EU. Er wolle nicht, dass die Europäische Union morgen aus 95 Staaten bestehe.



Die spanische Generalstaatsanwaltschaft will Puigdemont wegen Rebellion anklagen. Dafür könnte er mit bis zu 30 Jahren Gefängnis bestraft werden. In Barcelona feierten zehntausende Unterstützer Puigdemonts die Unabhängigkeitserklärung, die das Regionalparlament am Nachmittag offiziell beschlossen und abgegeben hatte.



Außenminister Gabriel mahnte diesbezüglich an, die Rechtsstaatlichkeit in Spanien einzuhalten. Deutschland werde die einseitige Unabhängigkeitserklärung Kataloniens nicht anerkennen. Es bleibe dabei, dass Gespräche nur im Rahmen der spanischen Verfassung zu einer Lösung führen könnten. Gabriel betonte, der Bundesregierung sei an einem starken, einigen und stabilen Spanien gelegen. Dies sei auch wichtig für den Zusammenhalt in Europa. Neue Grenzen und Mauern zu ziehen, liege nicht im Interesse der Bürger Europas.