Spaniens Ministerpräsident Rajoy hat sich im Streit über die Unabhängigkeitsbestrebungen in Katalonien kompromisslos gezeigt: Eine Vermittlung in dem Konflikt lehnte er ebenso ab wie die Abhaltung von Neuwahlen.

Rajoy schließt außerdem den Entzug der Teilautonomie nicht aus. Im Interview mit der Zeitung "El País" sagte er, dass er dafür sorgen werde, dass eine eventuelle Unabhängigkeitserklärung Kataloniens ins Leere laufen werde. Rajoy betonte weiterhin, dass die Drohung zur Unabhängigkeitserklärung so schnell wie möglich zurückgezogen werden müsse. Die Einheit Spaniens sei nicht verhandelbar. Solange die Krise nicht beendet sei, würden die 4.000 zusätzlichen Polizisten in Katalonien bleiben, die Madrid wegen des Unabhängigkeitsreferendums entsandt habe, sagte Rajoy.



Ein Referendum in Katalonien hatte vor einer Woche eine große Mehrheit für die Unabhängigkeit ergeben. Die Beteiligung lag aber unter 50 Prozent. Dennoch könnte Ministerpräsident Puigdemont am Dienstag die Abspaltung von Spanien verkünden. In mehreren spanischen Städten hatten gestern zehntausende Menschen für die Einheit des Landes demonstriert. Für heute Mittag ist eine weitere Kundgebung von Unabhängigkeitsgegnern in Barcelona geplant.