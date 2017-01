In dem Stück bilden Violine und Violoncello "eine Art Einheit, die gegen die kontrastierende Natur des Klaviers gesetzt wird", erklärt Helen Grime zu ihrer Arbeit, die auch beim Kammermusikfest in Heimbach aufgeführt wurde. Die Komponistin war hier 2016 Composer in Residence. Neben dem Klaviertrio brachte sie auch eine Uraufführung mit: "Fünf nordöstliche Szenen", eine Sonate für Oboe und Klavier. Sie ist bereits das dritte Werk, bei dem Helen Grime sich auf Bilder der schottischen Malerin Joan Eardley bezieht und die winterliche Kargheit der schottischen Küste in Klang umsetzt. Außerdem an diesem Konzertabend: Mozarts klangzauberisches Doppelkonzert für Flöte und Harfe und Mahlers "Lieder eines fahrenden Gesellen" in kammermusikalischer Besetzung.

Wolfgang Amadeus Mozart

Konzert für Flöte, Harfe und Orchester C-Dur, KV 299

Juliette Bausor, Flöte

Jana Bouskova, Harfe

Festivalensemble Spannungen

Gustav Mahler

Lieder eines fahrenden Gesellen

Juliane Banse, Sopran

Sharon Kam, Klarinette

Lars Vogt, Klavier

Helen Grime

Three Whistlers Miniatures

Fünf nordöstliche Szenen

Christian Tetzlaff, Violine

Tanja Tetzlaff, Violoncello

Lucas Macias Navarro, Oboe

Huw Watkins, Klavier

Aufnahme vom 24. Juni 2016 aus dem Wasserkraftwerk Heimbach, Eifel

Am Mikrofon: Oliver Cech