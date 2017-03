Für die Geigerin Antje Weithaas ist die erste Violinsonate von Sergej Prokofjew "eines der ernstesten und tiefsten Werke dieses Komponisten". Der Grund für diese Einschätzung ist klar, denn die Sonate entstand im Schatten des Zweiten Weltkrieges. Als markantes und forderndes Stück erklang sie zu Beginn des Matinéekonzertes beim Kammermusikfest Spannungen 2016. Geradezu unverfänglich und leicht wirkt danach das "Bläserquintett, op. 43" des dänischen Komponisten Carl Nielsen. In tiefste Gefilde der Romantik führt die "Cellosonate" von Frédéric Chopin. Cellisten und Publikum lieben das Werk nicht zuletzt wegen des melodienseligen langsamen Satzes, in dem man sich träumerisch verlieren kann. Im "Quintett, op. 39" von Sergej Prokofjew lernen wir den Komponisten von seiner unbeschwerten, humorigen Seite kennen. Denn das mit Oboe, Klarinette, Violine, Viola und Kontrabass ungewöhnlich besetzte Werk ist eine Ballettmusik in sechs Sätzen, die sich um Szenen aus dem Zirkusleben dreht.

Sergej Prokofjew

Sonate für Violine und Klavier Nr. 1 f-Moll, op. 80

Carl Nielsen

Quintett für Flöte, Oboe, Klarinette, Fagott und Horn, op. 43

Frédéric Chopin

Sonate für Violoncello und Klavier g-Moll, op. 65

Sergej Prokofjew

Quintett für Oboe, Klarinette, Violine, Viola und Kontrabass g-Moll, op. 39

Antje Weithaas / Elisabeth Kufferath, Violine

Maya Meron, Viola

Tanja Tetzlaff, Violoncello

Edicson Ruiz, Kontrabass

Juliette Bausor, Flöte

Steven Hudson, Oboe

Jean Johnson / Sharon Kam, Klarinette

Theo Plath, Fagott

Kristian Katzenberger, Horn

Steven Osborne, Klavier

Aufnahme vom 26. Juni 2016 aus dem Wasserkraftwerk Heimbach, Eifel