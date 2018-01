"Auftrag und Strukturoptimierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks" - mit diesem Thema beschäftigen sich Medienpolitiker und Rundfunkanstalten seit vielen Monaten. Es geht um die Frage, wie sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Zukunft aufstellen will – und auch, an welchen Stellen die Sender Einsparpotentiale sehen.

Dafür haben ARD, ZDF und Deutschlandradio im vergangenen Herbst ihre Vorschläge übergeben, an die Bundesländer, die in Deutschland für Medienpolitik zuständig sind. Die Bundesländer haben die Vorschläge daraufhin prüfen lassen von der unabhängigen Expertenkommission KEF, die alle vier Jahre auch empfiehlt, wie hoch der Rundfunkbeitrag in den nächsten Jahren ausfallen sollte.

Das Zwischenergebnis des Gremiums kommt allerdings zu dem Schluss, dass vielfach nur Altbekanntes als Sparmaßnahme verkauft werde, berichtet Christoph Sterz aus der DLF-Medienredaktion.