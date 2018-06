Für die Stimmenverluste der SPD bei der Bundestagswahl waren unter anderem ein Mangel an klaren Führungsstrukturen und zu wenig Teamarbeit verantwortlich.

Das ist das Ergebnis einer Analyse einer externen Arbeitsgruppe, die heute vorgestellt wird. Die Parteivorsitzende Nahles sagte dem Magazin "Der Spiegel", Schuldzuweisungen an einzelne Personen griffen zu kurz. Die Antwort auf die Frage nach den Fehlern der SPD im Wahlkampf habe viele Facetten.



Dem Bericht zufolge war ein Problem die Organisation der Parteizentrale. Dort habe die rechte Hand oft nicht gewusst, was die linke wolle.



Bei der letzten Bundestagswahl war das Ergebnis für die Sozialdemokraten so schlecht wie noch nie seit Bestehen der Bundesrepublik.

