Im Grundsatz verteidigte Schäfer-Gümbel die Arbeitsmarktreform. Diese habe Deutschland vorangebracht. Es gehe nicht um ein Infragestellen der Reform. Da, wo es aber Fehler gebe, müsse nachjustiert werden. Als Beispiel nannte er die Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes I. Mehr soziale Sicherheit helfe die Veränderungen, die es in der Arbeitswelt geb, zu gestalten. "Angst und Sorge ist nie ein guter Ratgeber", meinte Schäfer-Gümbel.

Zudem sprach sich der hessische SPD-Politiker dafür aus, Beschäftige stärker zu fördern. In einer sich stark veränderten Arbeitswelt stiegen die Anforderungen und der Bedarf an Qualifizierungsmaßnahmen. Der designierte Kanzerkandidat der SPD, Schulz, hatte angekündigt, er werde die "Agenda 2010" des damaligen Bundeskanzlers Schröder in einigen Punkten korrigieren.

Das vollständige Gespräch lesen Sie in Kürze hier.