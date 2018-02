Nach der Entscheidung des SPD-Vorsitzenden Schulz, als Außenminister in die neue Regierung einzutreten, hat der geschäftsführende Amtsinhaber Gabriel mehrere Termine abgesagt.

Dies betrifft unter anderem seinen geplanten Auftritt bei der Münchener Sicherheitskonferenz Mitte des Monats. Diesen Termin werde stattdessen Schulz wahrnehmen, kündigte Konferenzleiter Ischinger an. Ein SPD-Sprecher wies dies zurück. Schulz und Fraktionschefin Nahles würden an dem betreffenden Wochenende auf mehreren SPD-Veranstaltungen für den Koalitionsvertrag werben, hieß es. Bestätigt ist hingegen die Teilnahme von Verteidigungsministerin von der Leyen, CDU. Sie soll das Treffen am 16. Februar eröffnen. Damit fände eine der bedeutendsten Sicherheitskonferenzen weltweit zum ersten Mal seit vielen Jahren ohne einen deutschen Außenminister statt.

