SPD Barley kündigt Gesetz gegen hohe Managerbezüge an

SPD-Generalsekretärin Katarina Barley (dpa / picture-alliance / Bernd Von Jutrczenka)

Die SPD will gesetzlich gegen hohe Managerbezüge vorgehen.

SPD-Generalsekretärin Barley sagte der "Bild am Sonntag", wenn die Konzerne nicht im Eigeninteresse oder aus gesundem Menschenverstand diese Millionensummen als Boni oder Abfindungen begrenzten, müsse es der Gesetzgeber tun. Barley bezog sich konkret auf die zwölf Millionen Euro, die das ehemalige VW-Vorstandsmitglied Hohmann-Dennhardt als Abfindung erhält. Sie fügte hinzu, die Differenz zwischen den Vorstandsgehältern bei Volkswagen und den Arbeiterlöhnen sei nicht akzeptabel.

Linke und Grüne kündigten an, Anträge zur Begrenzung von Manager-Gehältern in den Bundestag einzubringen. Sie forderten die SPD auf, diese Initiativen zu unterstützen.