Die SPD-Fraktionsvorsitzende und designierte Parteichefin Nahles hofft auf eine Zustimmung der Basis zum Koalitionsvertrag.

Es werde nicht leicht, sagte sie am Abend im ZDF. Sie gehe aber fest davon aus, dass die Mehrheit der gut 460.000 SPD-Mitglieder mit "Ja" stimmen werde. Die Vereinbarung trage eine - so Nahles - richtig dicke - sozialdemokratische Handschrift. Und dass die Große Koalition vier Jahre halte, sei für sie eine Selbstverständlichkeit.



SPD-Chef Schulz hatte am Abend angekündigt, dass er als Außenminister in das neue Kabinett einziehen und dafür seinen Parteivorsitz niederlegen wolle. Als Nachfolgerin schlug er Andrea Nahles vor. In der Fraktion gab es gegen diesen Wechsel offenbar auch kritische Wortmeldungen. Wie die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf Teilnehmer berichtet, befürchten Abgeordnete, dass bei dem SPD-Mitgliederentscheid die Personaldebatte die inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Koalitionsvertrag überlagern könnte.

