Die SPD-Fraktionsvorsitzende und designierte Parteichefin Nahles hofft auf eine Zustimmung der Basis zum Koalitionsvertrag.

Es werde nicht leicht, sagte sie gestern Abend im ZDF. Sie gehe aber fest davon aus, dass die Mehrheit der gut 460.000 SPD-Mitglieder mit "Ja" stimmen werde. Die Vereinbarung trage deutlich erkennbar eine sozialdemokratische Handschrift. Und dass die Große Koalition vier Jahre halte, sei für sie eine Selbstverständlichkeit.



SPD-Chef Schulz hatte zuvor angekündigt, dass er als Außenminister in das neue Kabinett einziehen und dafür seinen Parteivorsitz niederlegen will. Als Nachfolgerin schlug er Nahles vor. - Die SPD-Linke Mattheis sagte im Deutschlandfunk, im Moment sollten nicht Personalfragen, sondern die Themen Erneuerung und Politikwechsel im Vordergrund stehen. Sie bekräftigte ihre Position, nach der die SPD nur in der Opposition zu alter Stärke zurückfinden könne. Ähnlich äußerte sich Juso-Chef Kühnert. Es sei ärgerlich, dass wegen der Personaldebatte die inhaltlichen Fragen in den Hintergrund träten, sagte er den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland.

