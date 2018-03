Nach dem Ende des SPD-Mitgliedervotums über eine Neuauflage der Großen Koalition beginnt heute Abend die Auszählung der Stimmzettel. Dazu kommen in der Partei-Zentrale in Berlin 120 ehrenamtliche Helfer zusammen. Das Ergebnis soll am Sonntagvormittag bekannt gegeben werden.

Bis gestern um Mitternacht hatten die mehr als 460.000 SPD-Mitglieder die Möglichkeit, sich für oder gegen ein erneutes Regierungsbündnis mit CDU und CSU auszusprechen. Für eine Fortsetzung hatte sich vor allem die Parteiführung ausgesprochen. Es wird mit einem knappen Ergebnis gerechnet. Familienministerin Barley sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung, sie sei zuversichtlich, dass die Mitglieder Ja zum Koalitionsvertrag sagen werden.



Widerstand gab es vor allem aus den Reihen der Jusos und vom linken Parteiflügel. Bis zuletzt wurde mit einem knappen Ergebnis gerechnet.



Von dem Votum hängt ab, ob sich Bundeskanzlerin Merkel von einer Mehrheit im Parlament am 14. März im Amt bestätigen lassen kann.

Diese Nachricht wurde am 03.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.