Der SPD-Vorstand berät heute über den außenpolitischen Kurs der Partei.

Unter anderem soll es um die Haltung der Partei zu Russland gehen. Der sozialdemokratische Außenminister Maas hat in den ersten zehn Wochen seiner Amtszeit einen harten Kurs gegenüber Moskau eingeschlagen, der bei vielen SPD-Mitgliedern für Unmut sorgt. Er warf Moskau Aggression in der Ukraine und zunehmend feindseliges Verhalten vor. In Teilen seiner Partei stieß das auf Widerspruch. Maas' Vorgänger Sigmar Gabriel hatte sich für eine schrittweise Lockerung der Sanktionen gegen Russland bei Fortschritten im Friedensprozess in der Ostukraine eingesetzt. Unter anderem fordern die Ministerpräsidenten Weil und Schwesig einen intensiveren Dialog mit Russland.

Diese Nachricht wurde am 28.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.