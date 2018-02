Die Führungsgremien der SPD beraten am Nachmittag über die Nachfolge von Parteichef Schulz. Es wird erwartet, dass dieser dabei seinen sofortigen Rücktritt erklärt. Innerhalb der SPD wächst der Widerstand gegen die erwartete Übernahme des Parteivorsitzes durch Fraktionschefin Nahles. Die Flensburger Oberbürgermeisterin und SPD-Politikerin Lange kündigte an, ebenfalls kandidieren zu wollen. Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Schäfer-Gümbel hat sich gegen das Bild gewehrt, das in den Medien von seiner Partei gezeichnet werde.

Die Äußerungen von Kleinstgruppen würden zur Mehrheitsmeinung innerhalb der SPD gemacht, sagte Schäfer-Gümbel im Deutschlandfunk. Mit Blick auf die innerparteiliche Debatte über den Parteivorsitz betonte er, Entscheidungen müssten manchmal getroffen werden, um Handlungsfähigkeit herzustellen, auch wenn sie nicht allen gefielen. Die vergangenen Tage seien für die SPD extrem schwierig gewesen und hätten zu einem Vertrauensverlust geführt, so Schäfer-Gümbel mit Blick auf die Personaldebatte.



Auch aus Berlin kommt erheblicher Gegenwind gegen die kommissarische Ernennung von Andrea Nahles. Die Flensburger Oberbürgermeisterin Lange fordert in einem Brief an den SPD-Bundesvorstand eine sogenannte "Basiskandidatur": Sie wolle den Mitgliedern wieder eine Stimme geben und sie an dem Entscheidungsprozess ernsthaft beteiligen. Weiter heißt es, das Amt des SPD-Vorsitzenden sei für die Partei von weitreichender Bedeutung und dürfe deshalb nicht von einer kleinen Gruppe intern festgelegt werden.



Auch die Berliner SPD lehnt laut einem Bericht der 'Berliner Morgenpost' Nahles als kommissarische Vorsitzende ab. Der Landesvorstand wolle nicht, dass bereits vor einem Parteitag Tatsachen geschaffen würden, berichtet das Blatt nach einer Sitzung des Gremiums.



Die 'Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Juristinnen und Juristen' äußerte zudem formale Bedenken. Ihr Vorsitzender Baumann-Hasske sagte der Zeitung 'Die Welt', die Parteisatzung biete keine Grundlage für einen kommissarischen SPD-Vorsitz.



Über die Nachfolge von Parteichef Schulz beraten heute die Führungsgremien der SPD. Es wird erwartet, dass Schulz seinen sofortigen Rückzug verkündet. Die stellvertretende SPD-Chefin Dreyer befürwortete eine kommissarische Übernahme des Parteivorsitzes durch Nahles. Dreyer sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Partei könne nicht führungslos sein.



Ursprünglich wollte Schulz sich erst Anfang März als Parteichef zurückziehen. Führende Sozialdemokraten haben sich aber für einen schnelleren Wechsel ausgesprochen. Unter innerparteilichem Druck hat er bereits von seinem Vorhaben Abstand genommen, Außenminister zu werden.

