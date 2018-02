Union und SPD wollen die Entwicklung Europas zum Hauptanliegen einer neuen Großen Koalition machen.

SPD-Chef Schulz sagte nach Beratungen mit Bundeskanzlerin Merkel und CSU-Chef Seehofer in Berlin, unter anderem wolle man europaweit Steuerflucht und -vermeidung sowie Sozialdumping bekämpfen. Ziel sei ein gestärktes und ein erneuertes Europa. Zuvor hatten sich die Verhandlungspartner auf mehrere Punkte in der Renten- und Pflegepolitik geeinigt. In der Rentenpolitik wurde vereinbart, den Beitragssatz bis 2025 auf maximal 20 Prozent zu begrenzen. Derzeit liegt er bei 18,6 Prozent. In der Pflege ist nach Angaben der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Dreyer, SPD, ein Sofortprogramm mit 8.000 neuen Stellen für Pflege-Fachkräfte geplant. Die Sozialverbände kritisierten, das Konzept sei nicht ausreichend, um die Engpässe zu beseitigen.

Diese Nachricht wurde am 01.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.