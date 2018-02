In der SPD hält die Debatte über den erneuten Eintritt in eine Große Koalition an.

Der Berliner Fraktionsvorsitzende Saleh warnte seine Partei vor diesem Schritt. Jetzt ein Bündnis mit der Union einzugehen, bedrohe die Existenz der SPD, sagte er dem "Tagesspiegel". Demokratie lebe von einer starken Opposition und diese Rolle dürfe man nicht der AfD überlassen. - Die SPD hatte gestern die Reihe ihrer Regionalkonferenzen in Mainz und im nordrhein-westfälischen Kamen fortgesetzt. Führende Parteivertreter warben dabei für das Bündnis mit CDU und CSU. Die geschäftsführende Bundesfamilienministerin Barley sagte im Anschluss, sie sei an der Basis auf zahlreiche Befürworter gestoßen.

Diese Nachricht wurde am 19.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.