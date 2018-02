Die SPD hat ihre Regionalkonferenzen fortgesetzt, auf denen führende Parteivertreter für eine Große Koalition werben.

Fraktionschefin Nahles und weitere Spitzenpolitiker diskutierten darüber gestern in Kamen und in Mainz mit den Mitgliedern. Als Zwischenfazit sagte Nahles, sie spüre, dass die Verhandlungen mit der Union als gut anerkannt würden. Anders als die SPD-Führung werben die Jusos auf eigenen Veranstaltungen für ein Nein zum Koalitionsvertrag.



Die SPD-Basis stimmt von morgen an über eine neue Große Koalition ab. Das Ergebnis wird für den 4. März erwartet.

