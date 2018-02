Der kommissarische SPD-Vorsitzende Scholz geht davon aus, dass die Sozialdemokraten nach dem Wechsel an der Parteispitze zu alter Stärke zurückfinden. Ehrgeiziges Ziel sei es, wieder den Kanzler oder die Kanzlerin stellen zu können, sagte Hamburgs Erster Bürgermeister in mehreren Fernsehinterviews. Die SPD werde sich nun neu aufstellen und neue Programme entwickeln.

Mit Blick auf Fraktionschefin Nahles erklärte Scholz, trotz der anhaltenden Personaldebatte halte er sie nicht für beschädigt. Durch das klare Votum von Präsidium und Vorstand gehe sie gestärkt in die Wahl zur neuen Parteichefin. Scholz war gestern zum vorübergehenden Vorsitzenden gewählt worden. Er führt die Geschäfte der SPD bis zum Sonderparteitag im April, an dem die Wahl zum Vorsitz stattfinden soll.



Vorausgegangen war ein tagelanger innerparteilicher Streit über den richtigen Weg aus der Führungskrise. Zunächst hatte der bisherige SPD-Vorsitzende Schulz nach lautstarker Kritik erklärt, dass er auf das Amt des Außenministers in einer Großen Koalition verzichtet. Außerdem kündigte er seinen Rückzug von der SPD-Spitze an und schlug Nahles als "kommissarische" Vorsitzende vor.



Auf dieses Vorgehen reagierte die Parteibasis mit Unverständnis. So sagte etwa der Partelinke Bülow im Dlf, er verstehe nicht, warum nicht einer der sechs Stellvertreter von Schulz zunächst dessen Platz einnehme. Ähnlich äußerten sich Politiker aus mehreren Landesverbänden, darunter Berlin, Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt. Außerdem wurden die Forderungen nach einer Urwahl des oder der neuen Vorsitzenden lauter.



Gestern entschieden sich dann Präsidium und Vorstand der SPD einstimmig dafür, Nahles als Parteichefin vorzuschlagen. Allerdings soll ein Parteitag im April darüber abstimmen. Bis dahin führt nun Scholz die Partei - er ist einer der sechs Vizevorsitzenden. Auf dem Parteitag im April dürfte es mindestens eine Gegenkandidatin für Nahles geben: Gestern kündigte die Flensburger Oberbürgermeisterin Lange an, dass sie sich um den Vorsitz bewerben will.

