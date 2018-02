Die SPD will im Streit über die geplante Übergabe des Parteivorsitzes an Fraktionschefin Nahles am Dienstag auf einer Präsidiumssitzung über das weitere Vorgehen beraten.

Das sagte Generalsekretär Klingbeil der Deutschen Presse-Agentur. Zugleich forderte er ein Ende der Personaldebatte. Zuvor hatte die "Bild am Sonntag" ohne Angaben von Quellen berichtet, Nahles solle sofort kommissarisch den Posten übernehmen.



Die Bundestagsabgeordnete Mattheis sagte dem "Tagesspiegel am Sonntag", es könne nicht sein, dass der Vorsitz quasi unter der Hand vergeben werde. Mattheis gehört zur Parteilinken, die auf eine Urabstimmung über die Nachfolge von Amtsinhaber Schulz dringt.

Diese Nachricht wurde am 11.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.