Der stellvertretende SPD-Chef Scholz lehnt die Forderung zahlreicher Sozialdemokraten ab, Parteivorsitzende künftig per Urwahl von allen Mitgliedern bestimmen zu lassen.

Man habe ein gutes und bewährtes Verfahren und das sei, auf Parteitagen Vorsitzende bestimmen zu lassen, sagte Scholz im ARD-Fernsehen. Dringend benötigt werde die Erneuerung der SPD und da gehe es nicht um die Frage, wie Vorsitzende gewählt würden. - Nach der Ankündigung des scheidenden Parteichefs Schulz, das Amt an die Fraktionsvorsitzende Nahles zu übergeben, hatte es in der SPD massive Kritik an diesem Vorgehen gegeben. Forderungen nach einer Urwahl wurden laut. Nach Angaben von Generalsekretär Klingbeil wird

am Dienstag auf einer Präsidiumssitzung über das weitere Vorgehen beraten.

Diese Nachricht wurde am 11.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.