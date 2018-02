Die stellvertretende SPD-Vorsitzende Schwesig hat sich für einen schnellen Wechsel an der Parteispitze ausgesprochen.

Sie befürworte es, dass Andrea Nahles zügig den Vorsitz von Martin Schulz übernehme, sagte sie im ARD-Fernsehen. Es sei sinnvoll, dass die älteste Partei Deutschlands ein junges und auch ein weibliches Gesicht bekomme. Ihr Kollege im Parteiamt, Scholz, hatte zuvor die Forderung zahlreicher Sozialdemokraten abgelehnt, Parteivorsitzende künftig per Urwahl von allen Mitgliedern bestimmen zu lassen.



Nach der Ankündigung des scheidenden Parteichefs Schulz, das Amt an die Fraktionsvorsitzende Nahles zu übergeben, hatte es in der SPD massive Kritik an diesem Vorgehen gegeben. Forderungen nach einer Urwahl wurden laut. Nach Angaben von Generalsekretär Klingbeil wird am Dienstag auf einer Präsidiumssitzung über das weitere Vorgehen beraten.

