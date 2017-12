Der sächsische SPD-Politiker Dulig empfiehlt seiner Partei eine andere Sicht auf die Ostdeutschen.

In der SPD gebe es noch immer eine sehr westdeutsche Sicht- und Denkweise, wenn von Ostdeutschland die Rede sei, sagte Dulig der Deutschen Presse-Agentur. Er gehöre einer Generation an, die es Leid sei, dass man den Osten nur über Defizite, Minderheiten und Komplexe wahrnehme und mit Jammern gleichsetze. - Dulig ist Wirtschaftsminister der schwarz-roten Koalition in Sachsen.

