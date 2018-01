Der SPD-Vorsitzende Schulz hat heute bei den bayerischen SPD-Landtagsabgeordneten um Zustimmung zu den Sondierungsvereinbarungen mit der Union geworben.

Im Kloster Irsee zeigte er sich zuversichtlich, dass der Parteitag am Sonntag den Weg für Koalitionsverhandlungen freigeben wird. Er äußerte die Erwartung, dass dann noch weitere sozialdemokratische Inhalte zu den Vereinbarungen hinzu kommen. "Ein Sondierungspapier ist kein Koalitionsvertrag." Schulz sagte aber auch, dass die Eckpunkte des Sondierungspapiers von Union und SPD nicht infrage gestellt werden.



Das hatte zuvor auch Bundeskanzlerin Merkel betont. Sie sagte, die Union habe bereits herbe Konzessionen gemacht. Die Unionsparteien könnten das Papier "aber verantworten und glauben, dass es eine gute Grundlage ist für Koalitionsverhandlungen". In diesen Gesprächen würden auch noch nicht behandelte Themen zur Sprache kommen.



In Teilen der SPD gibt es große Bedenken gegen einer erneute Koalition mit CDU und CSU. Diese beziehen sich einerseits auf ein Bündnis mit der Union an sich, andererseits auch auf die mit CDU und CSU in den Sondierungen ausgehandelten Inhalte.

