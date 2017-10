Bei der Landtagswahl in Niedersachsen hat sich nach Einschätzung des Politikwissenschaftlers Karl-Rudolf Korte auch der Oppositionskurs der SPD auf Bundesebene ausgezahlt.

Eine Klarheit der Positionierung helfe beim Wähler, sagte Korte im Deutschlandfunk. Dieser wolle schließlich ein Zukunftsprofil wählen. Man sehe derzeit, dass sich die SPD im Bund neu formiere und nicht mehr das Pragmatische einer Staatspartei annehme, um in Großen Koalitionen "verunklarte Kompromisse" herauszuarbeiten. Das helfe durchaus auch in Hannover, wo die Wähler die gleiche Klarheit erwarteten. Eine große Rolle habe aber auch Ministerpräsident Weil gespielt, betonte Korte. Dieser habe als Person auch in der Auseinandersetzung mit dem Widersacher klar punkten können, weil er auf eine vorzeigbare Regierungsbilanz habe verweisen können.



Bei der CDU wiederum habe Spitzenkandidat Althusmann nicht so zünden können, wie vorher erwartet, führte Korte aus. Auf Bundesebene befinde sich die Union im Selbstfindungsprozess, versuche aber nicht, klar zu analysieren, wie sie die Wähler wieder für sich begeistern könne. Hinzu komme die "Selbstgenügsamkeit der Berliner Machtmonotonie", in der man auf ein "weiter so" setze.