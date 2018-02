Mehrere SPD-Politiker haben sich für einen Verbleib von Bundesaußenminister Gabriel in seinem Amt ausgesprochen.

Der frühere Wehrbeauftragte des Bundestag, Robbe, sagte der "Rheinischen Post", Gabriel sei die ideale Besetzung dafür. Das habe er bei den Verhandlungen um die Freilassung des Journalisten Deniz Yücel erneut bewiesen. Die Flensburger Oberbürgermeisterin Lange sagte am Rande der SPD-Regionalkonferenz in Hamburg, Gabriel mache als Außenminister eine "ganz hervorragende Figur".



Die SPD will erst nach einem erfolgreichen Mitgliedervotum zur Großen Koalition über die Besetzung der Ressorts entscheiden. Gabriel war in die Kritik geraten, weil er den inzwischen zurückgetretenen Partei-Chef Schulz attackiert hatte, als dieser das Amt des Außenministers für sich reklamierte.

