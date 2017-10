Das Präsidium der SPD hat den Abgeordneten Klingbeil einstimmig als neuen Generalsekretär der Partei vorgeschlagen.

Parteichef Schulz betonte in Berlin, Klingbeil stehe für einen echten Generationswechsel. Zugleich bedankte er sich bei dem scheidenden Generalsekretär Heil, der das Amt übergangsweise seit Juni innehatte. Klingbeil, der dem konservativen Seeheimer Kreis angehört, war zuletzt netzpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion. Anfang Dezember stellt er sich auf dem Parteitag zur Wahl. Am Abend entscheidet die SPD-Fraktion über ihren Kandidaten für das Amt des Bundestagsvizepräsidenten. Der Vorstand hat den bisherigen Fraktionschef Oppermann vorgeschlagen. Außer ihm bewirbt sich die frühere Gesundheitsministerin Schmidt. Die ehemalige Fraktionsmanagerin Lambrecht zog ihre Kandidatur am Nachmittag zurück. - Im Zuge der partei-internen Personaldebatte hatte Bundesgeschäftsführerin Seifert heute ihren Rücktritt erklärt.