SPD Gabriel verzichtet auf Kanzlerkandidatur

Der SPD-Vorsitzende und Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel zu Beginn der Fraktionssitzung in Berlin (dpa /picture alliance /Bernd von Jutrczenka)

SPD-Chef Gabriel verzichtet zugunsten des früheren EU-Parlamentspräsidenten Schulz auf eine Kanzlerkandidatur.

Vor der Fraktion in Berlin begründete er seine Entscheidung damit, dass er selbst für die Große Koalition stehe. Es gehe darum, Alternativen aufzuzeigen. Dafür sei Schulz der Richtige, er selbst hingegen nicht. Nach Medienberichten strebt Gabriel einen Wechsel ins Auswärtige Amt als Nachfolger von Bundesaußenminister Steinmeier an. Die Weichen dafür könnten am Abend bei einer Sitzung der SPD-Spitze in Berlin gestellt werden. Aus Fraktionskreisen heißt es, in diesem Fall solle die frühere Justizministerin und jetzige Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium, Zypries, bis zur Bundestagswahl das Ressort übernehmen.



Die Fraktionschefin und Spitzenkandidatin der Grünen, Göring-Eckardt, erklärte über den Kurznachrichtendienst Twitter, sie habe großen Respekt vor Gabriels Entscheidung. Ähnlich äußerte sich der Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, Bartsch. FDP-Chef Lindner kritisierte Gabriels Entscheidung dagegen als ungeordneten Rückzug.



Mehr zur jüngsten Entwicklung hören Sie im Anschluss an diese Nachrichtensendung.