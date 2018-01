Bundesaußenminister Gabriel hat auf dem Parteitag der SPD in Sachsen-Anhalt für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit den Unionsparteien geworben.

Mit Blick auf die gestern abgeschlossenen Sondierungen sprach Gabriel in Wernigerode von einem "sehr guten Ergebnis". Der frühere SPD-Bundesvorsitzende räumte zugleich ein, dass es auch Punkte gebe, die besser sein könnten. Bei Koalitionsverhandlungen müsse noch mehr herausgeholt werden. Sachsen-Anhalts SPD-Chef Lischka sagte, die Entscheidung über ein erneutes Bündnis mit CDU und CSU im Bund solle erst anhand der Vereinbarungen getroffen werden. Er bekräftigte zudem seine grundsätzlichen Einwände gegen eine große Koalition deutlich. Ein solches Bündnis stärke auf Dauer die politischen Ränder, meinte Lischka.



Die SPD entscheidet auf einem Bundesparteitag in Bonn am nächsten Wochenende zunächst, ob sie Koalitionsverhandlungen mit der Union aufnimmt.

