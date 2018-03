SPD-Generalsekretär Klingbeil hat die politische Kultur bei den Sozialdemokraten kritisiert.

In der Vergangenheit habe es zu viele Entscheidungen von oben herab gegeben, sagte Klingbeil dem Nachrichtenportal "t-online.de". Für eine Erneuerung der Partei sind nach seiner Einschätzung neben inhaltlichen auch organisatorische Veränderungen nötig. Menschen mit Migrationsgeschichte müssten besser repräsentiert werden, und Frauen müssten mehr Verantwortung bekommen, meinte Klingbeil.



Familienministerin Giffey erklärte, die SPD habe in der Vergangenheit zu wenig über Integrationsprobleme geredet. So sei Raum geschaffen worden, den Rechtspopulisten genutzt hätten, sagte sie dem "Tagesspiegel".

