SPD-Generalsekretär Klingbeil hat den geplanten Wechsel an der Spitze der Partei als "logischen Schritt" bezeichnet.

Klingbeil sagte im ARD-Fernsehen, an der Basis gebe es eine große Unsicherheit, ob die Erneuerung der SPD in der Regierung gelingen könne. Wenn Parteichef Schulz den Vorsitz an Fraktionschefin Nahles abgebe, werde es gelingen, die SPD eigenständig zu halten.



Schulz will in einer möglichen Großen Koalition Außenminister werden. Er hatte deshalb erklärt, nach dem Mitgliederentscheid über den Koalitionsvertrag den Parteivorsitz niederzulegen.



Familienministerin Barley kritisierte die Ankündigung. Es ärgere sie, dass gute Inhalte dadurch in den Hintergrund träten, sagte sie im Deutschlandfunk. Der Juso-Vorsitzende Kühnert meinte, er sei fassungslos über die Personaldiskussionen.

Diese Nachricht wurde am 08.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.