SPD Hamburg nominiert Tschentscher für Bürgermeisterwahl

In Hamburg hat die SPD die Weichen für die Nachfolge des bisherigen Ersten Bürgermeisters Scholz gestellt.

Ein außerordentlicher Landesparteitag nominierte Finanzsenator Tschentscher für die Bürgermeisterwahl, die am kommenden Mittwoch stattfinden soll. Für den 52-jährigen Mediziner stimmten gut 95 Prozent der Delegierten. In seiner Bewerbungsrede plädierte Tschentscher unter anderem für einen Mindestlohn in der hamburgischen Verwaltung von 12 Euro in der Stunde.



Die Neuwahl in Hamburg steht an, weil Scholz Minister der neuen Bundesregierung geworden ist. Scholz hat auch sein Amt als Landesvorsitzender der SPD Hamburg zur Verfügung gestellt. Darin soll ihm die Sozialsenatorin Leonhard nachfolgen.

Diese Nachricht wurde am 24.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.