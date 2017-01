SPD-Kanzlerkandidat Göring-Eckardt kritisiert fehlende innenpolitische Agenda

Die Fraktionschefin und Spitzenkandidatin der Grünen, Katrin Göring-Eckardt (picture alliance / dpa / Bernd Thissen)

Die Fraktionschefin und Spitzenkandidatin der Grünen, Göring-Eckardt, hat sich zurückhaltend über die Kanzlerkandidatur des Europapolitikers Schulz geäußert.

Zum jetzigen Zeitpunkt könne sie noch nicht sagen, ob sich durch die Entscheidung der SPD etwas ändere, sagte Göring-Eckardt im Deutschlandfunk. Schulz` innenpolitische Agenda sei noch nicht erkennbar. Dennoch sei sie froh, dass bei den Sozialdemokrtaten jemand an die Spitze rücke, der für ein starkes Europa stehe. Die Grünen ziehen nach den Worten ihrer Fraktionschefin ohne Koalitionsaussage in den Wahlkampf.



Der Linken-Fraktionsvorsitzende Bartsch erklärte mit Blick auf ein mögliches rot-rot-grünes Bündnis, die Situation habe sich durch Schulz` Kandidatur nicht geändert. Er sagte - ebenfalls im Deutschlandfunk - er werde die SPD auch weiter an ihren Taten messen. SPD-Parteivize Stegner erklärte, man werde keinen Wahlkampf für die große Koalition machen. Ähnlich äußerte sich CDU-Präsidiumsmitglied Spahn.



Schulz stellt sich heute in Berlin der SPD-Bundestagsfraktion vor. SPD-Chef Gabriel hatte gestern seinen Verzicht auf die Kanzlerkandidatur bekanntgegeben, auch als Parteivorsitzender will er zurücktreten.