SPD-Kanzlerkandidat Schulz hat im Streit mit der Türkei konkrete Maßnahmen der EU gefordert.

Er sei dafür, die Verhandungen über eine Vertiefung der Zollunion der Europäischen Union mit der Türkei sofort einzustellen, sagte Schulz im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Außerdem müssten die sogenannten Heranführungshilfen, welche die Türkei im Rahmen des noch laufenden EU-Beitrittsverfahrens erhält, eingefroren werden. Bis zum Jahr 2020 sind das knapp 4,5 Milliarden Euro. Der SPD-Vorsitzende betonte, bei den im Zuge des Flüchtlingsdeals vereinbarten Hilfsgeldern müsse man vorsichtiger sein. Denn dieses Geld fließe nicht in den türkischen Staatshaushalt, sondern komme Flüchtlingen zugute.



Auch von der NATO wünscht sich Schulz deutlichere Worte. Mit Blick auf das Besuchsverbot für deutsche Abgeordnete am NATO-Stützpunkt Konya erklärte Schulz, die NATO könne nicht sagen, sie habe damit nichts zu tun. Deutschland habe eine Parlamentsarmee. Jedes Land, in dem deutsche Soldaten stationiert seien, wisse, dass die Abgeordneten des Bundestags diese betreuten. Unter diesen Bedingungen sei Deutschland ein NATO-Mitgliedsstaat.



