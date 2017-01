SPD-Kanzlerkandidat Schulz sieht Wahlkampf als Langstreckenlauf

Martin Schulz bei seiner ersten Rede als SPD-Kanzlerkandidat in Berlin. (imago / ZUMA Press)

SPD-Kanzlerkandidat Schulz freut sich über die Aufbruchstimmung in seiner Partei.

Die acht Monate bis zur Bundestagswahl seien aber kein Sprint, sondern ein Langstreckenlauf, sagte der 61-Jährige in Berlin auf der ersten Pressekonferenz nach seiner Nominierung. Dafür brauche man einen langen Atem und müsse sich die Kraft einteilen. In den kommenden Wochen werde er viel im Land unterwegs sein und mit den Bürgern darüber sprechen, wie Gerechtigkeitslücken in Deutschland geschlossen werden könnten, betonte Schulz.