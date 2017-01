SPD-Kanzlerkandidat Trump geht "mit Abrissbirne gegen unsere Grundordnung" vor

Der frisch gekürte SPD Kanzlerkandidat Martin Schulz (dpa/picture alliance/Kay Nietfeld)

SPD-Kanzlerkandidat Schulz hat US-Präsident Trump vorgeworfen, elementare Grundwerte der westlichen Gemeinschaft zu missachten.

Dieser laufe mit einer Abrissbirne herum, sagte Schulz im ARD-Fernsehen. Dass Trump schon in der ersten Woche seiner Amtszeit gerichtlich gestoppt werden müsse, sei bezeichnend. Ein New Yorker Gericht hatte Teile des Dekrets verworfen, mit dem Trump vorübergehend Einreiseverbote für Staatsangehörige aus sieben mehrheitlich muslimischen Ländern verhängt hat. - Schulz war gestern einstimmig vom SPD-Vorstand als Spitzenkandidat für die Bundestagswahl im September nominiert worden.



Linken-Chefin Kipping äußerte Zweifel an seinem Willen zu Veränderungen. Ob Schulz tatsächlich mehr soziale Gerechtigkeit umsetzen werde, sei auch nach seiner Antrittsrede offen, sagte Kipping der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Ausgerechnet bei einer Kernfrage sei er mit der Forderung nach fairen Steuern im Allgemeinen geblieben.