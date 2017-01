SPD-Kanzlerkandidatur Gabriel verzichtet zugunsten von Schulz

Der SPD-Vorsitzende und Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel zu Beginn der Fraktionssitzung in Berlin (dpa /picture alliance /Bernd von Jutrczenka)

SPD-Chef Gabriel verzichtet zugunsten des früheren EU-Parlamentspräsidenten Schulz auf eine Kanzlerkandidatur.

Vor der Fraktion in Berlin erklärte er zur Begründung, es gehe darum, Alternativen zur Großen Koalition aufzuzeigen. Dafür sei Schulz der Richtige, er selbst hingegen nicht. Den Parteivorsitz will Gabriel ebenfalls an Schulz abgeben. Er selbst strebt nach Medienberichten die Nachfolge von Bundesaußenminister Steinmeier im Auswärtigen Amt an.



SPD-Fraktionschef Oppermann erklärte, Gabriels Entscheidung verdiene allergrößten Respekt. Ähnlich äußerte sich die Fraktionschefin und Spitzenkandidatin der Grünen, Göring-Eckardt. CDU-Generalsekretär Tauber schrieb in einer Twitter-Botschaft, er freue sich auf einen fairen Wahlkampf. Der Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, Bartsch, sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, er werde die SPD weiterhin an ihren Taten messen. FDP-Chef Lindner sprach von einem ungeordneten Rückzug Gabriels. Dieser griff inzwischen die Politik von Bundeskanzlerin Merkel und Finanzminister Schäuble scharf an. In einer ersten Stellungnahme nach Bekanntwerden seines Rückzugs sagte er, deren Politik habe entscheidend zu den immer tieferen Krisen in der EU und indirekt zur Stärkung anti-europäischer populistischer Parteien beigetragen.