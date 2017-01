SPD-Kanzlerkandidatur Schulz hält Koalitionsfrage offen - Empfehlungen von Gabriel

Der designierte SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz (dpa / picture-alliance / Kay Nietfeld)

Der künftige SPD-Kanzlerkandidat Schulz will sich im Wahlkampf nicht auf einen Koalitionspartner festlegen.

Die Sozialdemokraten wollten den Kanzler stellen, in welcher Konstellation auch immer, sagte Schulz nach Gesprächen in der Bundestagsfraktion in Berlin. Die SPD werde ihr eigenes Programm verfolgen. An diesen Inhalten müssten sich zukünftige Koalitionspartner orientieren. Schulz betonte zudem, seine Partei werde den Koalitionsvertrag bis zum letzten Tag erfüllen. Allerdings werde die SPD im Wahlkampf klare eigene Akzente setzen und ihre Erfolge in der Regierungspolitik deutlich herausstellen.



Der scheidende Parteichef Gabriel empfahl seiner Partei, sich auf ihre Kernwählerschaft zu konzentrieren. Das seien die Arbeitnehmer und ihre Familien. In Bezug auf deren Interessen messe man der SPD auch die größten Kompetenzen zu. - Gabriel will nach seinem Verzicht auf Kanzlerkandidatur und Parteivorsitz vom Wirtschaftsressort ins Außenamt wechseln.