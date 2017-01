SPD-Kanzlerkandidatur Schulz will politische Neuausrichtung

Der SPD-Parteivorsitzende Sigmar Gabriel (r) und Martin Schulz (SPD) geben am 24.01.2017 in Berlin in der SPD Zentrale eine Pressekonferenz. (dpa/picture-alliance/Kay Nietfeld)

Das SPD-Präsidium hat den früheren EU-Parlamentspräsidenten Schulz als Kanzlerkandidaten und künftigen Parteivorsitzenden nominiert.

Schulz erklärte am Abend vor der Presse, er nehme die Kandidatur mit Demut an. Dies sei für ihn eine außerordentliche Ehre. Es gehe ein tiefer Riss durch die Gesellschaft, nicht nur in Deutschland, erklärte Schulz. Jeder Bürger müsse die gleichen Chancen haben, sich zu verwirklichen. Die SPD habe den Führungsanspruch in Deutschland für diese Themen. Er komme als Politiker nach Berlin, der fest überzeugt sei, dass ein funktionierendes Europa Voraussetzung für das Wohlergehen in Deutschland sei. Mit ihm werde es - Zitat - "kein Bashing" gegen Europa geben.



Der derzeitige SPD-Vorsitzende Gabriel hatte zuvor seinen Verzicht auf die Kanzlerkandidatur erklärt. Schulz sei der bessere Bewerber mit den besseren Chancen. Gabriel betonte, das Parteipräsidium habe auch einstimmig seinen Vorschlägen zugestimmt, wonach er selbst künftig Außenminister und die SPD-Politikerin Zypries ihm im Wirtschaftsressort nachfolgen soll. Offiziell wird Schulz am Sonntag vom Parteivorstand als Kanzlerkandidat nominiert.